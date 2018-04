Facebook

Serie A, Roma-Sassuolo 1-1: le foto Chiude male il girone d'andata la Roma di Di Francesco: all'Olimpico, i giallorossi non vanno oltre l'1-1 con il Sassuolo. Al vantaggio firmato da Pellegrini (gol dell'ex) a metà del primo tempo, replica Missiroli di testa (pallone leggermente deviato da Juan Jesus) al 78'. Nel finale, l'Olimpico esulta per la rete di Florenzi: il Var annulla per fuorigioco (e blocco irregolare) di Under. >