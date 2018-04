Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie A: la Roma passa a Verona e vede la Champions Nell'anticipo dell'ora di pranzo della 23a giornata di Serie A, la Roma batte 1-0 il Verona, ritrova la vittoria che mancava dal 16 dicembre e si porta a un solo punto dal quarto posto dell'Inter che vale la Champions. La sfida del Bentegodi è decisa da un gol lampo di Under dopo soli 43": per il turco è il primo gol nella massima serie. Dzeko crea tanto, ma spreca altrettanto. L'Hellas non ha forza offensiva e Alisson corre davvero pochi rischi. >