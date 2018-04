Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Roma, Cassano riabbraccia Totti a Trigoria: le foto Dopo oltre 10 anni, Antonio Cassano è tornato a Trigoria per salutare i giallorossi alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions con il Barcellona. Il barese ha salutato Eusebio Di Francesco e ritrovato Francesco Totti, con cui ha ormai ricucito il rapporto dopo gli strappi del passato: "Che coppia" ha commentato su Twitter l'ex capitano della Roma. Martedì sera Cassano sarà in tribuna all'Olimpico per assistere alla supersfida contro Messi visto che proprio l'argentino è uno degli idoli di Fantantonio, che in suo onore ha chiamato il figlio Lionel. >