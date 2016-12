Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

La 500 di Star Wars A un mese dall’uscita del settimo episodio di Star Wars, Garage Italia Customs (www.garageitaliacustoms.com) si presenta al Los Angeles Auto Show (17-29 novembre) con una versione speciale della 500 elettrica dedicata alla saga stellare più famosa del mondo, la 500e stormtrooper. La showcar è stata commissionata da FCA alla società di Lapo Elkann, specializzata nelle personalizzazioni tailor made su tutti i veicoli, per supportare la campagna di promozione mondiale per il lancio di “Star Wars: Il Risveglio della Forza” di Lucasfilm. La livrea bicolore della 500e stormtrooper è ispirata all’armatura della Legione del Primo Ordine e ne ripropone l’abbinamento cromatico bianco/nero con una verniciatura completa dell’intera carrozzeria. I vetri sono invece pellicolati e, grazie all’impiego di un film oscurante al 100%, rendono immediatamente riconoscibili le caratteristiche linee del visore e del casco in dotazione agli stormtrooper del Primo Ordine. L’abitacolo colpisce immediatamente per la complessa lavorazione della selleria e per il rivestimento completo in pelle del cruscotto e dei pannelli porta. Il Centro Stile di Garage Italia Customs, diretto di Carlo Borromeo, ha infatti scelto di abbinare una pregiata pelle bianca, utilizzata per rivestire i fianchetti dei sedili, a una particolare pelle nera traforata su seduta e schienale. Il risultato finale è ulteriormente impreziosito dal piping in Alcantara® e da una fascia centrale in pelle nera con cuciture a contrasto. >