Serie A: un turno e ammenda da 2.000 euro a Keita

23 maggio 2017

Sono 16 gli squalificati dal Giudice Sportivo dopo la 37a giornata di Serie A. Oltre il danno la beffa per Keita Balde, squalificato un turno e multato di 2.000 euro per simulazione (inesistente). Due giornate, invece, a Danilo (Udinese) per aver messo le mani al collo a Muriel (una giornata). Gli altri squalificati: De Paul, Lulic, Dani Alves, Buchel, Castro, El Kaddouri, Hoedt, Isla, Ljaijc, Radovanovic, Bruno Alves, Sala e Sau.