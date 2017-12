Il Milan: "Bonucci non si tocca, illazioni irricevibili"

21 dicembre 2017

Chelsea, Manchester City e anche Barcellona. Le voci di mercato intorno a Leonardo Bonucci si fanno sempre più insistenti, ma il Milan non ci sta. Nell'ormai consueto commento alla rassegna stampa i rossoneri hanno preso una posizione forte: il capitano non si tocca! "Ma che bella la riscoperta di Bonucci! Improvvisamente, si passa dagli sfottò sugli equilibri alla minaccia di un abbandono improvviso del Milan e all'interesse di grandi club. In soldoni, sono illazioni davvero irricevibili. La realtà è che Leo ha già smentito informalmente. Non solo: lo farà anche formalmente", si legge sul sito del club.



Nessun mal di pancia: "Leonardo Bonucci crede totalmente nel progetto Milan e questo dimostra che le storie pre-natalizie sono assolutamente basate sul nulla. Il capitano rossonero sta lavorando duro, come tutti i suoi compagni, in ritiro, per riscattarsi con tutto il Milan da una posizione di classifica molto negativa".