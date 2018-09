JUVENTUS, BONUCCI: "RONALDO? ATTENTI ALLE PROVOCAZIONI"

19/09/2018

Leonardo Bonucci dopo il 2-0 a Valencia: "Nonostante le difficoltà abbiamo retto l'urto e portato a casa il risultato, vittoria fondamentale per tutta la stagione". Inevitabile parlare del rosso a ronaldo: "Non ho visto bene, mi è sembrato un normale contrasto di gioco. Non dobbiamo cadere in certe provocazioni, dobbiamo essere più forte di tutto e tutti". Sui primi mesi dopo il ritorno alla Juventus: "Devo rispondere e conquistare la fiducia sul campo, darò sempre il massimo" le parole a Sky.