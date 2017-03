Europa League: sarà Kassai a dirigere Roma-Lione

14 marzo 2017

In campo per ribaltare il 4-2 dell'andata in Francia e conquistare il pass per i quarti di finale di Europa League. La Roma ospita il Lione all'Olimpico, sfida che avrà un team arbitrale ungherese. Per l'incontro di giovedì, alle 21.05, è stato designato infatti il direttore di gara Viktor Kassai, che sarà assistito dai guardalinee Gyorgy Ring e Vencel Toth, dal quarto uomo Peter Berettyan e dagli addizionali Tamas Bognar e Adam Farkas.