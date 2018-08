Pattinaggio show con l'"Italia Summer Tour 2018"

10/08/2018

In Agosto, come ormai tradizione, si riuniranno in sei stupende città del Nord d’Italia, le stelle del pattinaggio azzurro per uno spettacolo tutto nostrano. La compagnia Ghiaccio Spettacolo presenta ''Italia Summer Tour 2018''. Lo spettacolo sarà interamente dedicato al nostro meraviglioso Paese, da Battisti a Mina, da Mia Martini a Tiziano Ferro, da Zucchero a Celentano, un emozionante show interamente basato sulla grande musica cantautorale italiana, con le musiche dei migliori cantautori nostrani e con un cast tutto italiano.



Su queste meravigliose note si esibiranno pattinatori d'eccellenza come Carolina Kostner (medaglia di bronzo alle Olimpiadi Soci, Campionessa del mondo nel 2012 e 5 volte Campionessa europea) e Anna Cappellini e Luca Lanotte (Campioni del mondo e Campioni europei nel 2014).



E non finisce qui, ci saranno anche molti altri campioni reduci da una stagione piena di soddisfazioni, con lo storico 4 posto del Team Event alle Olimpiadi di PyeongChang e dai Mondiali a Milano. Si esibiranno Valentina Marchei & Ondrej Hotarek (6° posto alle Olimpiadi di PyeongChang), Nicole Della Monica & Matteo Guarise (5° posto ai mondiali di Milano 2018), Charléne Guignard & Marco Fabbri (5° agli Europei 2018) e Matteo Rizzo (bronzo ai Mondiali junior 2018 e Campione italiano). Il tutto accompagnato dalla Compagnia di Ghiaccio Spettacolo che, con acrobati aerei, pattinatori di altissimo livello ed esperienza e di coppie adagio renderà indimenticabile questa serata. Lo spettacolo sarà inoltre arricchito dalla presenza di una Rock Band che con musica dal vivo, darà vita ad un magico connubio di pattinaggio e musica. Ma non è tutto, perché faranno parte del cast anche alcuni degli insegnanti dell'edizione 2015 del programma televisivo "Notti sul ghiaccio", presentato da Milly Carlucci, su Raiuno.



Le date dell' "Italia Summer Tour 2018" di Ghiaccio Spettacolo sono:

- 12 agosto Selva di Val Gardena

- 13 agosto Pinzolo

- 14 agosto Pontebba

- 15 agosto Asiago

- 17 agosto Baselga di Piné

- 18 agosto Bormio



" Ghiaccio Spettacolo" è una compagnia di pattinatori professionisti, fondata da tre ex-atleti che, finita la carriera agonistica, hanno deciso di creare quella che oggi è la più importante compagnia di spettacoli sul ghiaccio in Italia. È quindi grazie al sogno di Andrea Vaturi, Federico Uslenghi e Moreno Lafiosca che nasce questo coinvolgente progetto che negli anni passati ha ottenuto ottimi successi di pubblico, con una tournée estiva che è diventata un punto di riferimento per gli appassionati di questo sport.