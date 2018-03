Paralimpiadi PyeongChang 2018, Bertagnolli oro nel gigante

14 marzo 2018

Continua la magia azzurra alle Paralimpiadi di PyeongChang 2018 . Ed è ancora Giacomo Bertagnolli a regalare una medaglia, questa volta la più preziosa. Il 19enne di Cavalese, già argento in SuperG e bronzo in discesa, ha conquistato l'oro nel gigante - categoria ipovedenti, in coppia con la guida Casal, riportando così l'Italia sul gradino più alto del podio 8 anni dopo l'ultima volta, quella di Francesca Porcellato a Vancouver nello sci di fondo.

Se non l'avete ancora fatto, segnatevi questo nome: Giacomo Bertagnolli. Avevamo raccontato su SportMediaset.it la sua storia, prima che partisse per la Corea del Sud. E con la spensieratezza dei suoi 19 anni e con la determinazione di chi sapeva di essere tra i più forti, ci aveva promesso: "Voglio tornare in Italia con un oro". Detto, fatto. Le prove generali nei giorni scorsi, con il bronzo in discesa e l'argento in SuperG, due medaglie olimpiche già da celebrare a dovere. Ora il capolavoro immortale, con l'oro nel gigante conquistato all'amico e guida Fabrizio Casal.



Bertagnolli, che gareggia nella categoria B3, ipovedenti, ci aveva raccontato: "Io vedo i pali solo all'ultimo istante, la mia guida comunica con me tramite auricolare". Una coppia di amici così affiatata da sbaragliare la concorrenza. Nel gigante è stato un autentico dominio: già dopo la prima masnche il distacco sul secondo era di oltre 3". Nella seconda manche, il capolavoro conclusivo: oro, con 5"08 sullo slovacco Jakub Krako e 7" sul canadese Mac Marcoux. Una vittoria arrivata dopo la delusione della combinata non portata a termine. Ora per Bertagnolli la prova più difficile, quella dello slalom: ma anche lì darà tutto per conquistare un'altra medaglia.