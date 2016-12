Tom Brady, salto nel vuoto in Costa Rica

Adrenalina a mille e una certa, giustificata, apprensione per chi lo guardava. Tom Brady, il quarterback dei New England Patriots ha tenuto tutti con il fiato sospeso quando, in vacanza in Costa Rica con la moglie Gisele Bündchen e i figli, ha deciso di provare un salto nel vuoto notevole in una cascata. "Follia" che Brady ha deciso di postare su Facebook, commentando, senza dubbio alcuno: "Non lo farò mai più!".