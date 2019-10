Volley World Cup: Italia-Canada 2-3

PALLAVOLO

L'Italia esce sconfitta al tie-break contro il Canada nel terzultimo match della Volley World Cup collezionando così il suo quinto ko nella manifestazione. I ragazzi di Blengini hanno ceduto per 2-3 (25-19, 17-25, 25-15, 23-25, 16-18) al termine di un match che lascia l'amaro in bocca per come è maturato. Proprio come contro la Russia, l'Italia aveva iniziato la sua partita nel migliore dei modi vincendo bene il set d'avvio, ma poi in generale non è mai stata in grado di mantenere un ritmo costante, fattore che, da una parte, ha sempre permesso al Canada di non mollare mai definitivamente la presa e, contestualmente, all'Italia di non mettere la partita sui binari desiderati.

In verità la sensazione è che se l'Italia avesse giocato con una maggiore costanza e intensità avrebbe potuto fare sua l'intera posta in palio, ma oggi il rendimento altalenante della formazione tricolore l'ha fatta da padrone e pur trovandosi per due volte in vantaggio non e' mai riuscita a direzione la partita come desiderava. Blengini, che ha perso Piano nel finale di primo set, ha provato a mischiare un po' le carte, ma in generale la situazione non è cambiata. Domani si torna in campo contro l'Iran prima della chiusura del torneo contro il Brasile.