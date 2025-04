Volley, Superlega: Trento vince gara-1 al quinto. Finale per Milano nell'A1 femminile

SUPERLEGA MASCHILE

Trento risponde subito a Perugia, vittoriosa ieri per 3-0 sulla Lube Civitanova di Lagumdzija (16 punti), e ottiene a sua volta il primo successo nelle semifinali-scudetto. Decisamente più complessa la gara-1 per l'Itas Trentino, che si fa riacciuffare due volte dopo aver vinto il primo (25-23) e il terzo set (25-21). Un doppio 25-23 riconsegna la parità alla Gas Sales Bluenergy Piacenza di Travica sr, che si gioca le sue carte nel quinto set. Qui gli emiliani sembrano addirittura in grado di dar vita al risultato a sorpresa, quando si portano sull'11-8, salvo poi essere raggiunti e superati ai vantaggi: punteggio di 18-16 e successo per 3-2 dell'Itas Trentino (25-23, 23-25, 25-21, 23-25, 18-16). Sugli scudi uno strepitoso Alessandro Michieletto, che con 25 punti vince il duello a distanza con Yuri Romanò (17): ottima anche la prova di Rychlicki (17) nell'Itas, a Piacenza non bastano Maar (24) e Mandiraci (20). Vantaggio dunque per Trento e Perugia, in vista di gara-2.