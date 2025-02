Volley, Superlega: Perugia vince e resta in vetta. Milano ok in Serie A1 femminile

SUPERLEGA MASCHILE

Perugia continua la sua corsa in vetta alla classifica, condivisa naturalmente con Trento. La risposta all'Itas arriva con il 3-1 (28-26, 23-25, 25-17, 25-16) rifilato a Monza: la Sir Susa Vim soffre nella prima metà di gara, dato che si aggiudica il primo set ai vantaggi per poi perdere di misura il secondo. Dal terzo in poi, però, la capolista accelera e gli altri due parziali testimoniano il successo della squadra di Lorenzetti. Sono 17 i punti di Ishikawa, con Ben Tara e Plotnyskyi a quota 12. Per i brianzoli, invece, non bastano i 17 di Roehrs. Bene anche Piacenza, che domina contro Grottazzolina: 25-17, 25-21, 25-19 per la Gas Sales trascinata da Maar e Simon (12), mentre sono 11 per Romanò.