Volley, Superlega: crolla Civitanova, Trentino e Perugia in vetta

VOLLEY

Sorpresa nella seconda giornata della Superlega di volley maschile: la Lube Civitanova campione in carica, infatti, perde al tie-break in casa contro Piacenza. Ne approfittano Trentino e Perugia, che battono Vibo Valentia e Verona e si portano in testa alla classifica. Nella Serie A femminile, sono tre le squadre in vetta a punteggio pieno: Novara, Conegliano e Busto Arsizio, che stendono Casalmaggiore, Roma e Vallefoglia. instagram

SUPERLEGA MASCHILE

Sorpresa nella seconda giornata di campionato: i detentori del titolo della Lube Civitanova incassano il primo ko perdendo in casa contro Piacenza, che vince 3-2 grazie ad un super Adis Lagumdzija. Il turco realizza 35 punti nel 25-23, 16-25, 25-23, 22-25, 12-15 che permette alla Gas Sales Bluenergy di imporsi all'Eurosuole Forum, con la formazione allenata da Blengini campione d'Italia in carica che spreca il set di vantaggio iniziale e il momentaneo 2-1. Messi spalle al muro, invece, gli uomini di Bernardi si caricano, restano nel match e, infine, allungano grazie proprio a Lagumdzija, che chiude con percentuali incredibili: 65% in attacco con due muri e due ace. Piacenza sale così a 5 punti, a +1 proprio sulla Lube.

A ringraziare sono Trentino e Perugia: l'Itas e la Sir Safety, infatti, si impongono rispettivamente in casa di Vibo Valentia e Verona e si prendono la vetta della Superlega con 6 punti dopo due gare. Passa in quattro set la formazione di Lorenzetti, che con un'ottima partenza si impone in Calabria. La Tonno Callipo accorcia le distanze con il 29-27 del terzo set dopo il 25-21, 25-16 di Trentino, che chiude però ogni discorso nel quarto parziale, che finisce 25-21. Anche gli umbri vincono 3-1 in un match messo in discussione soltanto dopo il terzo set, quando gli scaligeri riducono il distacco, ma Perugia, che domina 25-18 e 25-19 i primi due parziali, risponde al 25-22 dei padroni di casa con un 25-23 che fa calare il sipario sull'incontro.

Va a Milano, invece, il derby con Monza. L'Allianz Powervolley, al debutto in campionato, non sbaglia e batte la Vero Volley al tie-break, in una gara dai due volti: ad eccezione del 27-25 del secondo parziale in favore dei padroni di casa, infatti, vanno in scena set dai risultati poco equilibrati. I brianzoli vincono 25-18 e 25-20 il primo e il quarto, mentre Milano si aggiudica il secondo per 27-25 e il terzo per 25-15, oltre al tie-break chiuso sul 15-8. L'Allianz sale così a 2 punti, mentre Monza resta a quota 4.

SERIE A FEMMINILE

Dopo due giornate, sono in tre a punteggio pieno nella Serie A femminile: Novara, Conegliano e Busto Arsizio. Tutto facile per l'Igor Gorgonzola, che travolge Casalmaggiore con un 3-0 mai in discussione, come certificato dai parziali di 25-18, 25-21, 25-11 in un match in cui Karakurt mette a referto 15 punti, mentre Sara Bonifacio chiude a 10. Netto successo anche per l'Imoco Volley, che piega in tre set Roma con i parziali di 25-21, 25-15 e 26-24, con il terzo parziale che è l'unico davvero dal pronostico incerto. Mattatrice del match, naturalmente, Paola Egonu, che realizza 18 punti con 15 attacchi e 2 ace.

Due su due anche per Busto Arsizio, che però ha bisogno del quarto set per battere Vallefoglia: 25-17, 20-25, 25-20, 25-18 i parziali del successo dell'Unet E-Work, che passa in casa della Megabox Ondulati Del Savio grazie ai 28 punti di Mingardi e ai 23 di Gray, che vanificano i 24 di Kosheleva per le padroni di casa. L'unico match che si decide al tie-break è quello tra Trentino e Cuneo: vince la Bosca S. Bernardo, che sotto di un set domina il quarto parziale e il tie-break e batte in rimonta la Delta Despar, che dopo il 16-25, 25-17, 25-21 crolla e incassa un pesantissimo 16-25, 4-15 negli ultimi due parziali.

Successo in rimonta per Firenze: Il Bisonte, infatti, si impone in quattro set a Perugia, con la Bartoccini Fortinfissi che si aggiudica ai doppi vantaggi il primo parziale (26-24), ma cede negli altri, chiusi sul 25-21, 25-21, 25-23 in favore delle toscane, al primo successo in questa Serie A. Prima gioia anche per Monza: la Vero Volley ha un solo passaggio a vuoto nel primo set, poi ribalta la sfida e batte 3-1 (25-27, 25-15, 25-20, 25-13) la Reale Mutua Fenera Chieri. Decisivi i 28 punti di Stysiak, con anche Lazovic (16) e Alessia Gennari (15) sugli scudi.