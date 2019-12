Volley, SuperLega: Civitanova schianta Piacenza, Perugia ok in rimonta

VOLLEY SUPERLEGA

La SuperLega non si ferma mai e il 14esimo turno, il primo del girone di ritorno, si completa a Santo Stefano. Anche in questo periodo di feste, Civitanova non è in vena di regali e passeggia per 3-0 a Piacenza con i parziali di 25-20, 25-15, 25-13. Perugia continua a inseguire a -7 grazie al successo in rimonta su Latina (24-26, 25-17, 25-21, 25-22). Modena cade 3-1 a Padova ed è agganciata al terzo posto da Milano, che batte 3-0 Monza.

Tredici partite, tredici vittorie e 38 punti. È il ruolino di marcia impressionante della Lube Civitanova in SuperLega, senza contare il trionfo contro il Sada Cruzeiro che ha portato i cucinieri in vetta al mondo. Si chiude con l'ennesimo successo il 2019 della squadra di Fefè De Giorgi: un 3-0 i cui parziali (25-20, 25-15, 25-13) fotografano una battaglia equilibrata solo nei primi scambi, prima che i marchigiani vadano sul 10-6 con un muro di Enrico Diamantini (nove punti, di cui due muri e tre ace) e poi sul 20-14 con l'attacco sbagliato di Iacopo Botto. Il primo set va in archivio con il risultato di 25-20 e la partita smette di avere una storia, al punto che termina in soli 75 minuti: nel secondo set i campioni del mondo vanno sul +9 con un attacco da posto quattro di Osmany Juantorena (12 punti e miglior realizzatore del match) e addirittura sul 20-8. Due ace consecutivi di Gabriele Nelli (dieci punti) riportano Piacenza a -8, ma Civitanova chiude i giochi sul 25-15, prima di un terzo set stravinto dai marchigiani con un margine di 12 lunghezze (25-13).



Civitanova, con questo successo, mantiene il margine in classifica su Perugia. La Sir Safety vince per 3-1 in rimonta contro la Top Volley Latina (24-26, 25-17, 25-21, 25-22 i parziali). I vicecampioni d'Italia partono con un perentorio 6-0 nel primo set ma dilapidano un vantaggio che si fa anche di +7 e cedono il primo set dopo un vincente di Jean Patry, mattatore per gli ospiti con 20 punti. I perugini non accusano più cali di tensione e si guadagnano la vittoria sfruttando, sostanzialmente, il contributo offensivo di tre giocatori: Aleksandar Atanasijevic (22 punti), Wilfredo Leon (21) e Oleh Plotnytskyi (20, di cui quattro ace). La squadra di Vital Heynen stacca Modena, che cade 3-1 in casa della Kioene Padova: 25-23, 22-25, 25-19, 25-23 i parziali che condannano la Leo Shoes di Andrea Giani. Ivan Zaytsev (16 punti) e compagni non riescono a tener testa a un Fernando Hernandez da 28 punti e un Yuki Ishikawa che ne mette a referto 16 ed è un fattore costante dai nove metri (cinque ace per il giapponese). Modena viene raggiunta al terzo posto da Milano, che piega in tre set la Vero Volley Monza (25-20, 25-21, 28-26). Il protagonista del derby lombardo è il solito Nimir Abdel-Aziz, autore di 24 punti. Infine, terza vittoria nelle ultime quattro partite di campionato per Verona, che batte il fanalino di coda Sora in quattro set, con i parziali di 25-20, 26-24, 21-25, 25-11.