Volley, play-off Superlega: Trento vince anche gara-2 nella semifinale con Piacenza

Secondo successo nella semifinale play-off per Trento, che piega Piacenza ancora 3-2 anche in trasferta. Il primo parziale della sfida è decisamente equilibrato: i padroni di casa sembrano avere qualcosa in più, ma gli ospiti restano a contatto e le due squadre arrivano subito ai vantaggi. Michieletto fa la differenza con un attacco forte sul 25-25, poi un errore degli avversari permette all’Itas di andare sull’1-0 con il 27-25. La Gas Sales reagisce subito in avvio di secondo set, con Romanò che trascina i suoi fino al 12-6. Maar sale in cattedra nella seconda parte del parziale, con gli uomini di Travica che si portano sull’1-1 grazie ad un sonoro 25-15. Gli uomini di Soli provano a risvegliarsi nel terzo set, mettendo il muso in avanti. I biancorossi non mollano e restano a contatto, poi però devono arrendersi con il 25-20 che vale il 2-1 per gli ospiti. La Gas Sales sembra avere un calo fisico decisivo nel quarto parziale, ma nella seconda parte del set Trento concede tanti punti. Romanò e Simon trascinano Piacenza fino al tie-break, con il 25-22 che vale il 2-2. Nel mini-parziale decisivo il nervosismo regna, con lamentele e video-check di fatto quasi ad ogni punto. Lavia e Michieletto salgono in cattedra nel finale, con l’Itas che archivia la pratica con il 15-9 che vale il definitivo 3-2. Trento vola sul 2-0 nella serie, giovedì 17 in programma gara-3.