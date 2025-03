Volley: Perugia vola in semifinale in Superlega, Milano batte Scandicci nell’A1 femminile

SUPERLEGA MASCHILE

Dopo Piacenza (che ieri ha eliminato Verona), anche Perugia accede alle semifinali della Superlega di volley maschile. La Sir Susa Vim chiude infatti la propria serie contro Modena, vincendo 3-1 (25-17, 25-22, 18-25, 25-22) gara-3 e sigillando il confronto con un netto 3-0 totale contro la Valsa Group. Ennesima prova di forza per i campioni d’Italia in carica, sempre in totale controllo nel corso di tutto questo quarto di finale dei play-off scudetto che li ha visti affrontare gli emiliani. A sorridere è anche Trentino, ora in vantaggio 2-1 nella serie contro Cisterna: l’Itas si impone infatti 3-1 (25-17, 25-16, 23-25, 25-21) davanti al proprio pubblico, facendo valere ancora una volta il fattore campo. Discorso simile per Civitanova, vincente 3-1 (25-23, 25-22, 21-25, 25-19) su Milano: anche il confronto tra la Lube e l’Allianz ora vede i marchigiani avanti 2-1 nella serie. Gara-4 sia di Trentino-Cisterna che di Civitanova-Milano si giocherà mercoledì 26 marzo.