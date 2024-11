Volley: Perugia e Trento volano in Superlega, Piacenza e Civitanova ko

Nono turno anche nel Campionato di Serie A1 femminile. Dopo il successo di Conegliano sul campo di Milano venerdì con un secco 3-0, arrivano vittorie importanti in chiave play-off: Chieri concede il primo set a Vallefoglia 25-23, ma poi ribalta il risultato e archivia la pratica con il 25-20, 25-20, 25-13 per salire in quinta posizione in classifica. Staccate di due punti Bergamo e Busto Arsizio, entrambe vittoriose in questa giornata: le prime si impongono facilmente per 3-0 in casa di Pinerolo (25-17, 25-23, 25-20), stesso risultato sempre in trasferta per l’UYBA a Cuneo (25-23, 25-17, 25-14). In chiave salvezza punti importanti per Perugia, che in casa di Firenze vince in rimonta 3-1 (15-25, 26-24, 25-17, 25-22).