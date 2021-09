Volley, Novara si presenta e saluta la bandiera Sansonna

FEMMINILE

Il libero classe '82 ha annunciato la sua gravidanza e l'addio alla pallavolo di fronte a 900 persone

In un PalaIgor animato da 900 spettatori, la Igor Gorgonzola Novara si è svelata aprendo la sua decima stagione di attività, la nona consecutiva in Serie A1. In un clima di festa, animato da spettacoli di luci e dal ritorno del grande pubblico - tra cui le tante tesserate del settore giovanile azzurro -, c’è stato anche spazio per le sorprese, con il momento dedicato a Stefania Sansonna. L’ormai ex libero azzurro ha infatti annunciato l’addio al volley giocato, dopo sette stagioni vissute in maglia Igor, condividendo con il mondo la notizia della sua gravidanza.

Svelate anche le nuove divise da gioco, con un’altra bella sorpresa: se vengono confermate le soluzioni ormai “classiche” per la prima maglia (azzurra) e per quella del libero (nera), la grande novità è la seconda casacca, fucsia (a richiamare la tradizione di Agil Volley) con una trama speciale.

Enrico Marchioni, direttore generale Igor Volley: "Partiamo da un gruppo allestito nel segno della continuità, con pochi cambi innestati su quella squadra che tanto bene ha fatto lo scorso anno. Conoscendo le atlete e lo staff, questa sarà una squadra che non mollerà mai e che darà tutto per arrivare fino in fondo in tutte le competizioni: abbiamo quattro obiettivi da inseguire, a partire dalla Supercoppa di sabato 2 ottobre".

Fabio Leonardi, title sponsor Igor Volley: "Negli ultimi due anni, nonostante le difficoltà e nonostante le crisi, possiamo dire con orgoglio di non aver perso nemmeno uno sponsor. Questo perché il nostro non è solo un gruppo di sponsor, ma un gruppo di amici e sostenitori, appassionati. Lo scorso anno ambivamo ad arrivare in fondo in tutte le competizioni e ci siamo riusciti, grazie all'ottimo lavoro di staff e squadra. Quest'anno alziamo l'asticella: l'obiettivo è incrementare il palmares".

Cristina Chirichella, capitano Igor Volley: "È emozionante ritrovare così tante persone al palazzetto, i tifosi ci sono mancati e anche tanto e adesso è bellissimo averli di nuovo al nostro fianco. Lo abbiamo vissuto alla finale degli Europei, quando dopo tanto tempo abbiamo provato l'emozione di un palazzetto pieno...e non vediamo l'ora di viverlo ogni domenica".