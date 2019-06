Volley, Nations League: Muzaj è incontenibile, la Polonia batte l’Italia al tiebreak

23/06/2019

Al Palalido di Milano l’Italia di Blengini viene sconfitta al tie break dalla Polonia campione del mondo nel dodicesimo incontro della Nations League. Finisce 3-2 per i polacchi (23-25, 25-22, 23-25, 25-21, 25-23) che raggiungono gli azzurri in classifica con otto vittorie. Italia che vive una partita di alti e bassi, mentre la Polonia trova in Muzaj un attaccante inarrestabile per la difesa italiana: l’opposto chiude con 23 punti.