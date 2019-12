Volley, Mondiale club donne: esordio con vittoria per Conegliano  

Esordio con vittoria per Conegliano al Mondiale per club di volley femminile iniziato in Cina. Le gialloblù si sono imposte sulle fortissime turche dell'Eczacibasi Spor Kulubu 3-1 (25-20, 25-22, 22-25, 25-21) ribadendo di poter giocare un ruolo da assolute protagoniste nel torneo e confermando la propria imbattibilità stagionale infilando la 13.ima vittoria consecutiva (nove in campionato, Supercoppa Italiana, due in Champions League oltre a quella nel Mondiale). Grande prova di Paula Egonu, che ha stravinto il duello a distanza con Tijana Boskovic mettendo a segno 29 punti. Oggi in campo Novara, attesa dal match con il Tianjin Bohai Bank. Tra gli uomini esordio per Civitanova, a caccia dell'unico trofeo che ancora manca alla sua bacheca, questa sera contro l'Al Rayyan.