Volley, la schiacciata di Egonu colpisce in faccia Mazzanti

VOLLEY

L’azzurra e l’ex ct di fronte da avversari dopo le tensioni dell’Europeo, il labiale della giocatrice scatena il web

© Getty Images Dall'esperienza insieme finita male con la Nazionale ad avversari sul campo: Paola Egonu e l'ex ct azzurro Davide Mazzanti si sono ritrovati di fronte nella sfida di campionato tra la Vero Volley Milano e l'Itas Trentino e a fare notizia, più della vittoria per tre set a zero delle milanesi, è stato quanto accaduto nel terzo set, quando una schiacciata lungolinea della giocatrice classe 1998 è finita tra il collo e il viso di Mazzanti facendolo quasi cadere per terra.

Il tecnico, dopo essersi ripreso dalla botta, ha subito sorriso e fatto un cenno con il pollice all'insù all'indirizzo della sua ex giocatrice, che senza esultare ha ripreso il pallone per andare in battuta dicendo qualcosa tra sé e sé e poi ha risposto a Mazzanti con lo stesso gesto ma senza sorridere e continuando a parlottare.

Un comportamento che ha scatenato il web, dove in tanti dopo le tensioni sfociate nelle panchine di Egonu agli Europei hanno provato a leggere il labiale della giocatrice e ritengono che abbia apostrofato l'allenatore con parole non propriamente dolci...

Vedi anche Volley Volley: Trento resta in vetta alla Superlega, insegue Perugia. Conegliano vince ancora al femminile