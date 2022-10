Volley, Mondiali femminili: l’Italia domina la Cina e chiude il girone al primo posto

VOLLEY FEMMINILE

Netto successo delle azzurre per 3-0 e la nazionale di Mazzanti è sicura di chiudere in testa al gruppo E

© italyphotopress Inarrestabile Italia ai Mondiali femminili di volley. Le azzurre soffrono solo nel primo set ma poi asfaltano la Cina con un secco 3-0 (26-24, 25-16, 25-20 i parziali) e sono sicure di chiudere al primo posto il gruppo E. Nell’ultima partita della seconda fase della rassegna, le ragazze di Mazzanti finiscono in bellezza e ora aspettano di sapere chi sarà l’avversario ai quarti di finale. Come sempre Paola Egonu devastante con 27 punti.

Vittoria e primo posto sicuro nel girone, senza dover aspettare le avversarie in campo nelle prossime ore: l’Italia chiude alla grande la seconda fase dei Mondiali femminili di pallavolo e adesso aspetta di sapere chi saranno le avversarie ai quarti di finale. Nell’ultima partita del gruppo E, le azzurre superano la Cina con un 3-0 che non lascia appelli (26-24, 25-16, 25-20), con qualche patema solo nel primo set. Come sempre protagonista assoluta Paola Egonu, 27 punti per lei. Primo parziale che vive di grande equilibrio, i primi set point sono delle ragazze di Mazzanti ma le cinesi annullano. Si va quindi ai vantaggi e alla terza occasione stavolta le azzurre non tremano conquistando il set. L’Italia si scioglie e nel secondo parziale gioca sul velluto, Cina in balìa delle azzurre e il +9 finale parla da solo. Il terzo set diventa una formalità, la muraglia cinese si sgretola piano piano e Egonu e compagne possono festeggiare il primato.