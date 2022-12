Volley: in SuperLega sorridono Perugia e Lube Civitanova, Milano e Scandicci ok nel campionato femminile

VOLLEY

Gli umbri e i campioni in carica superano Monza e Taranto, le inseguitrici di Conegliano non sbagliano: battute Bergamo e Firenze

© twitter civitanova Nella dodicesima giornata della SuperLega di volley maschile, non sbagliano Perugia e i campioni in carica della Lube Civitanova, che stendono in tre set Monza (25-19, 25-22, 25-20) e Taranto (25-20, 25-22, 33-31). Nella Serie A1 femminile, sorridono le principali inseguitrici di Conegliano: Scandicci e Milano si impongono rispettivamente in casa di Bergamo (25-15, 25-15, 15-25, 25-18) e Firenze (25-19, 27-25, 25-21).

Perugia e Lube Civitanova non sbagliano battendo Monza e Taranto. Netti i parziali in favore della Sir Safety e dei campioni in carica: 25-19, 25-22, 25-20 in favore degli umbri, che restano così primi a punteggio pieno e con 12 partite vinte sulle 12 disputate. Continua la risalita della Lube, che sorride per la terza volta consecutiva, non senza un terzo set da brividi: 25-20, 25-22 e il lunghissimo e tesissimo 33-31 contro i pugliesi. Anche gli altri due match di giornata terminano in tre parziali: Trentino e Modena battono rispettivamente Siena e Padova. L'Itas si impone 25-18, 25-17, 25-13, dominando in casa dell'Emma Villas dopo un match senza discussioni. Più combattuta, invece, la sfida in Emilia, con la Valsa Group che batte 25-23, 25-20, 25-23 le venete.Nel giorno in cui Conegliano si laurea campione del mondo per club, non sbagliano le inseguitrici in Serie A1 femminile. Scandicci e Milano superano infatti Bergamo e Firenze. 25-15, 25-15, 15-25, 25-18 i parziali del successo della Savino Del Bene, mentre la Vero Volley passa senza problemi in Toscana: 25-19, 27-25, 25-21. Le altre due sfide fanno sorridere Busto Arsizio e Chieri: l'E-Work batte Cuneo in rimonta (22-25, 25-20, 25-22, 25-22), mentre la Reale Mutua si impone in tre set sulla Bartoccini-Fortinfissi: al Pala Barton finisce 25-19, 25-16, 25-18.