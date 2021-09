Volley, Europei: terzo successo su tre per l’Italia, Bulgaria k.o.

MASCHILE

Gli azzurri di De Giorgi s’impongono in quattro set: 25-19, 25-18, 17-25, 25-12. Primo posto nel girone consolidato

Alla Ostravar Arena di Ostrava (Repubblica Ceca) l’Italia di Ferdinando De Giorgi conquista la terza vittoria su tre nel gruppo B degli Europei di volley maschile: contro la Bulgaria finisce 25-19, 25-18, 17-25, 25-12. Primo set estremamente convincente degli azzurri, con Giannelli sugli scudi. Ottimo anche il secondo, chiuso da Lavia con un bel pallonetto spinto. Il terzo viene ribaltato dai bulgari, che poi cadono nettamente nell’ultimo.

Se l’asticella è stata alzata, le aspettative non sono state comunque deluse. L’allievo Fefè De Giorgi batte il maestro Silvano Prandi, al quale lascia solamente un set (il terzo) nel match valido per il gruppo B dei Campionati Europei di volley maschile. Il 25-19, 25-18, 17-25, 25-12 contro la Bulgaria vede un’Italia (quasi) impeccabile in tre dei quattro set disputati. Il primo vero esame di maturità è superato molto bene, nonostante l’unico passaggio a vuoto. E con questa fanno tre vittorie su tre: punteggio pieno nel girone, ottavi ipotecati e primo posto decisamente alla portata.

L’Italia difende con qualità e affonda in fase offensiva nel rovente punto a punto iniziale (5-5). Anzani si mette in mostra con due primi tempi (12-9). Poi, gli azzurri prendono il largo: pipe di Michieletto, ace di Anzani, errore in battuta di Sokolov, ace di Pinali e mani out di Lavia per il 17-11. Giannelli si inventa un palleggio da brividi per Galassi e Pinali si fa apprezzare con un mani-out (21-15). L’Italia è in controllo della situazione, amministra il finale e porta a casa il set sull’errore in battuta di Sokolov. Quest’ultimo “aiuta” l’Italia, che dal 5-6 (ace di Skrimov) riesce a portarsi sul 9-7 con due invenzioni di Giannelli: prima una magia di seconda, poi un muro dopo uno scambio spettacolare durato quasi 35 secondi. Seganov trascina la Bulgaria verso il pareggio (10-10), ma il primo tempo e muro di Galassi, il vincente e l’ace di Pinali valgono 16-13 per gli azzurri, che gestiscono e chiudono con Lavia con un tocco vellutato a filorete.

L’Italia va subito in affanno in avvio della terza frazione: muro di Grozdanov, mani-out di Sokolov ed ace di Skrimov (1-4). Una parallela di Sokolov e un ace di Grozdanov chiudono sostanzialmente la contesa del parziale (11-18). De Giorgi cambia la diagonale inserendo Romanò e Sbertoli, ma la musica non cambia e la Bulgaria accorcia le distanze. Tuttavia L’Italia non si fa intimorire e mette subito in chiaro le cose nell’ultimo set: vincente di Giannelli, pallonetto e parallela di Michieletto, mani-out di Pinali per il 5-3. L’ace di Galassi vale il 16-7 che mette il sigillo al match. Si può gestire nel finale: il successo arriva su un errore al servizio della Bulgaria. Mercoledì 8 ci sarà la Slovenia.

BULGARIA ITALIA 1-3 (19-25, 18-25, 25-17, 12-25)

- BUL: Sokolov 15, Kartev 15, Ivanov 9, Skrimov 9, Kolev 5, Petrov 5, Georgiev 2, Petkov 1, Atanosev 1, Bratoev 1, Karyagin, Seganov. All.: Prandi.

- ITA: Michieletto 14, Lavia 14, Anzani 12, Galassi 12, Pinali 8, Romano 2, Sperotto 2, Giannelli, Balaso (L), Sbertoli. All.: De Giorgi.