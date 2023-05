Volley, Bovolenta convocato in Nazionale a 11 anni dalla morte del padre

DI PADRE IN FIGLIO

A 19 anni Alessandro è nel gruppo dei 30 azzurri per la Nations League

© twitter Da Bovolenta a Bovolenta, da Vigor ad Alessandro, dal padre centrale al figlio opposto. A 11 anni dalla tragica scomparsa del “Gigante del Polesine”, stroncato da un malore a 37 anni nel corso della partita di B2 che stava disputando con la sua Volley Forlì contro la Lube a Macerata, il figlio 19enne vestirà per la prima volta la maglia azzurra della nazionale maggiore perché il CT Ferdinando De Giorgi lo ha inserito nella lista dei 30 che disputeranno la Volleyball Nations League 2023.

La nazionale azzurra Campione del Mondo farà il proprio esordio nella competizione il 6 giugno a Ottawa, in Canada contro l’Argentina. La week 2 di Volleyball Nations League è, invece, in programma a Rotterdam nei Paesi Bassi dal 21 al 25 giugno; nell’ultima tappa della fase intercontinentale l’Italia giocherà a Pasay City (4-8 luglio).

Una grande occasione per Alessandro Bovolenta, oro e Mvp agli Europei Under 20, che non ha mai visto giocare il padre ma sogna di ripercorrerne la carriera. Da professionista Vigor ha disputato 553 partite in Serie A1 in 21 anni e nel suo curriculum ci sono due scudetti, due coppe campioni, altre coppe europee, un Mondiale per Club, un argento alle Olimpiadi di Atlanta 1996, un Europeo e quattro World League.

In Nazionale aveva esordito nel 1995, a L'Avana, contro Cuba e aveva poi giocato contro l'Olanda in finale nell'Olimpiade di Atlanta del 1996 nella squadra azzurra allenata da Velasco. Con la Nazionale, oltre alla medaglia olimpica, ha vinto quattro edizioni della World League, una Coppa del Mondo e due Europei.

I CONVOCATI

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Paolo Porro, Marco Falaschi

Opposti: Yuri Romano’, Fabrizio Gironi, Alessandro Bovolenta, Lorenzo Sala, Tommaso Guzzo

Schiacciatori: Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi, Francesco Recine, Mattia Bottolo, Giulio Magalini, Davide Gardini, Oreste Cavuto

Centrali: Simone Anzani, Roberto Russo, Gianluca Galassi, Leonardo Mosca, Giovanni Sanguinetti, Lorenzo Cortesia, Marco Vitelli, Edoardo Caneschi

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla, Filippo Federici, Alessandro Piccinelli, Damiano Catania

