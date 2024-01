Volley, atti di stalking verso una giocatrice dell'UYBA: braccialetto elettronico per un 41enne 

Un nuovo caso di stalking ha fatto tremare l'UYBA Volley. Dopo il caso che nel 2019 coinvolse Alessia Orro (oggi tesserata per la Pro Victoria Monza), un'altra atleta della squadra varesina avrebbe dovuto far i conti con "eccessive attenzioni" da parte di un "tifoso" che sarebbero addirittura degenerate in insulti. Il pronto intervento da parte della società di Busto Arsizio e la denuncia alle autorità da parte della giocatrice ha scongiurato il peggio con l'uomo a cui è stato impedito di avvicinarsi all'atleta oltre che applicato il braccialetto elettronico.