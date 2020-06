Van Hecke è il nuovo opposto della Saugella Monza

VOLLEYMERCATO

di

GIACOMO MAGNANI

Lise Van Hecke è la nuova bomber della Saugella Monza. La belga ha sottoscritto un contratto annuale. Dopo Orro, Orthmann, Danesi, Heyrman, Parrocchiale e Meijners, Van Hecke è la settima pedina del roster della Saugella Monza guidato da Marco Gaspari.

"Sono felicissima di arrivare a Monza – ha dichiarato Van Hecke. Ho scelto il consorzio Vero Volley perché, oltre ad essere un ulteriore passo in avanti, è una realtà seria che nelle ultime stagioni si è sempre migliorata e punta in alto. Della squadra conosco Gaspari e Meijners, Begić, anche se non abbiamo mai giocato insieme, ed Heyrman che è un'amica oltre ad essere stata compagna di nazionale".

“Lise ha grande esperienza, qualità ed ha gli stessi nostri obiettivi – ha commentato il direttore sportivo della Saugella Monza, Claudio Bonati. Nelle ultime due stagioni, anche contro di noi, ha dimostrato tutto il suo valore. Siamo certi che saprà confermarsi con la stessa determinazione, dando un grande contributo al gruppo".