Tutto facile per Novara: Brescia cade 3 a 0

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

La 100ª partita in Serie A è amara per la Banca Valsabbina Millenium Brescia, che tra le mura amiche del PalaGeorge di Montichiari soccombe 3 a 0 sotto gli attacchi di Chirichella e Brakočević. Leonesse che in settimana hanno salutato Veronica Jones-Perry: arrivata in estate, la 22enne di West Jordan lascia l’Italia per costruirsi altrove l’opportunità di fare esperienza e proseguire nel suo percorso di crescita.

Primo set diesel per Novara, che punto su punto prende il largo senza mai farsi mettere in difficoltà da Brescia e chiude 25-19.

Dopo il parziale di riscaldamento, le leonesse di Mazzola si danno da fare nel set successivo, sfruttando anche una Novara che sembra aver abbassato la guardia. Dentro Górecka e Di Iulio al posto di Vasileva e Courtney sul massimo vantaggio della Millenium (+5), e Novara che torna a contatto fino alla parità. Siamo 23-22 per le azzurre quando una palla slash torna nel campo di Brescia: le bianconere lasciano scorrere il pallone, che però pizzica la linea e regala il set-point poi capitalizzato dalle Igorine: 25-22 e 2 a 0 Novara.

Terzo set di ordinaria amministrazione per le azzurre, che conquistano gioco e partita con un attacco di Brakočević fissando il punteggio sul 25 a 21. Per l'Igor Gorgonzola Novara è la 5ª vittoria consecutiva.

Domenica 19 gennaio alle 17:00 su sito e app di SportMediaset.it il resto della 15ª giornata del campionato di Serie A1.

RISULTATI E CLASSIFICA