È di Busto il "Mimmo Fusco": battute Novara e Monza

Volley

di

Giacomo Magnani

Non tutti i giorni le vincitrici delle tre coppe europee per club si affrontano in un triangolare. Al Pala Yamamay però è successo: Novara, Busto Arsizio e Monza, vittoriose rispettivamente in Champions League, Coppa CEV e Challenge Cup, si sono sfidate nel 27º trofeo Mimmo Fusco, torneo dedicato allo storico telecronista di volley della Rai scomparso prematuramente nel 2005. La coppa, dopo tre partite e quasi 5 ore di pallavolo, trova posto nella bacheca della Unet E-Work Busto Arsizio.

La prima delle tre sfide in programma – tutte al meglio dei tre set per evitare le ore piccole – vede le campionesse d’Europa dell’Igor Gorgonzola Novara affrontare la Saugella Monza, orfana di Meijners e Orthmann impegnate con Paesi Bassi e Germania nelle qualificazioni europee alle Olimpiadi. Escluso il primo parziale, con una Saugella visibilmente spenta, la partita è molto combattuta. Si decide infatti al terzo set, chiuso 15-12 dalle brianzole allenate questa sera da Fabio Parazzoli, in attesa dell’arrivo da lunedì 13 gennaio di Carlo Parisi che sostituirà l’esonerato Massimo Dagioni.

Da segnalare un problema al ginocchio sinistro per Brakočević, sostituta dal terzo parziale da Mlakar. È lo stesso operato a inizio stagione: inevitabile la decisione di preservarla per Barbolini.

Il secondo incontro di serata è a senso unico. Busto Arsizio comanda il match contro Novara, che senza la bulgara Vasileva – anche lei tra le Nazionali che si giocano un posto a Tokyo – non riesce mai a decollare. Le farfalle, invece, volano: 25-15, 25-19. Le piemontesi chiudono la serata con zero vittorie all’attivo, ma con il sorriso per aver ritrovato Stefana Veljković, rientrata dopo l’infortunio al polpaccio che l’ha amaramente esclusa dal Mondiale per club.

Il bello arriva nell’ultima partita, non a caso quella più divertente: Busto Arsizio contro Monza. Dal primo all’ultimo punto, le due squadre lottano anche con l’intraprendenza delle tante giovani che sono state ‘buttate nella mischia’ da Marco Musso e Fabio Parazzoli. Primo set per Monza, risponde Busto Arsizio nel secondo. Il tie-break decide l’incontro, e a trionfare è la Unet E-Work Busto Arsizio del Presidente Pirola.

Curiose le storie che la serata si porta dietro. Serena Ortolani che per una notte è tornata a ricevere. La sorella di Sara Bonifacio, Giulia, che fa il debutto con la maglia delle farfalle. Massimo Barbolini, maestro che perde il confronto con gli allievi Parazzoli e Musso, vice-allenatori al comando per questa sera di Monza e Busto Arsizio.

Il tutto con, in primo piano, la figura di Mimmo Fusco. E il suo ricordo che continua a restare vivo nel cuore degli appassionati di volley.