SuperLega con retrocessioni, Supercoppa ad agosto

VOLLEY MASCHILE

Via ai lavori per il varo dei prossimi campionati 2020/21 di volley maschile. La Supercoppa sarà il primo evento di apertura dell’annata ed al momento è fissata per l’ultima settimana di agosto.

In merito alle formule dei campionati, sono state confermate le indizioni di SuperLega a 13 squadre (due le retrocessioni previste), Serie A2 a 12 formazioni, Serie A3 a 24 squadre.

Sia per la Serie A2 che per la Serie A3 è prevista una promozione, mentre il numero delle retrocessioni verrà valutato in funzione della composizione dei gironi e delle società iscritte alla Serie B. Il programma è di minimizzare, se non azzerare, il numero di retrocessioni per A2 e A3.