Stysiak resta a Scandicci: "Lotteremo per obiettivi importanti"

La Savino Del Bene Scandicci comunica che la giovane opposta polacca Magdalena Stysiak sarà una atleta della squadra di Paolo Nocentini anche nella stagione 2020/21. Stysiak resta in Toscana per il secondo anno consecutivo dopo un grande debutto nel campionato italiano condito da più di 250 punti.

Le parole di Magdalena Stysiak: "Sono molto felice dell’ultima stagione giocata, è stata ricca di soddisfazioni per me. Sono molto grata alla società per l’opportunità che mi ha dato e la ringrazierò sempre per avermi fatto giocare con tante bravissime giocatrici".

"Ho avuto tante chance per giocare e, questo, mi ha fortificato e fatto crescere. Non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione, saremo una bella squadra e lotteremo per obiettivi sempre più importanti, spero che sia una stagione ricca e piena di successi".

