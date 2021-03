Serie A1: Perugia, Scandicci e Firenze vincono all'esordio nei play-off

VOLLEY FEMMINILE

Cominciata la post-season che porterà dritta alla finale scudetto: spazio alle gara d'andata degli ottavi di finale

Prima partita nei play-off di Serie A1 femminile e prima storica vittoria per la Bartoccini Fortinfissi Perugia. La squadra di Davide Mazzanti conferma i progressi dell'ultima parte di stagione e piega in quattro set (27-25, 22-25, 25-21, 25-17) la Bosca S.Bernardo Cuneo nella gara d'andata degli ottavi di finale. MVP dell'incontro Serena Ortolani, con 20 palloni messi a terra, mentre per le ospiti non bastano i 22 punti di Adelina Ungureanu. Per la Bosca S.Bernardo nulla è perduto, potendo giocare la gara di ritorno e l'eventuale Golden Set tra le mura amiche del Pala UBI Banca. Rubin / LVF

Inizia nel modo migliore anche Il Bisonte Firenze, che a Scandicci (vista l’indisponibilità del Mandela Forum) supera la Delta Despar Trentino per 3-1 (25-23, 25-21, 27-29, 25-21): mercoledì a Trento si giocherà il ritorno e alla squadra di Mencarelli serviranno due set per centrare il traguardo dei quarti di finale, mentre in caso di k.o per 1-3 o 0-3 si andrà al Golden Set. Solida partita per le bisontine, aiutate dai 32 punti di Sylvia Nwakalor (nominata MVP del match).

In un Pala Agnelli che celebra la storia del Volley Bergamo, esponendo maglie e trofei vinti nel corso della sua prestigiosa storia, la Savino Del Bene Scandicci trova una grande vittoria per 0-3 (18-25, 17-25, 23-25) ai danni della Zanetti. Strada ancora più in salita per le ragazze di Daniele Turino, che ora sono chiamate a un'autentica impresa in quel di Scandicci per tentare poi di sbancare il PalaRialdoli al Golden Set.

Rinviata a causa dei numerosi casi di Covid-19 nelle fila rosa l'ottavo di finale tra Reale Mutua Fenera Chieri e VBC èpiù Casalmaggiore.

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Bosca S.Bernardo Cuneo 3-1 (27-25, 22-25, 25-21, 25-17)

- Perugia: Havelkova 16, Aelbrecht 10, Ortolani 20, Angeloni 5, Koolhaas 10, Di Iulio 3, Cecchetto (L), Carcaces 14, Mlinar 1, Agrifoglio, Rumori (L). Non entrate: Scarabottini, Casillo. All. Mazzanti.

- Cuneo: Giovannini 10, Candi 12, Signorile, Ungureanu 22, Zakchaiou 10, Bici 14, Zannoni (L), Turco, Gay. Non entrate: Fava, Stijepic. All. Pistola.

Il Bisonte Firenze-Delta Despar Trentino 3-1 (25-23, 25-21, 27-29, 25-21)

- Firenze: Guerra 10, Ogoms 8, Nwakalor 32, Van Gestel 12, Alberti 14, Cambi 2, Lapini (L), Enweonwu 8, Hashimoto, Panetoni (L), Lazic, Venturi. Non entrate: Kone, Acciarri. All. Mencarelli.

- Trentino: D'Odorico 10, Furlan 9, Piani 24, Melli 11, Pizzolato 10, Cumino 4, Moro (L), Fondriest 3, Trevisan 1, Bisio, Ricci. Non entrate: Marcone. All. Bertini.

Zanetti Bergamo-Savino Del Bene Scandicci 0-3 (18-25, 17-25, 23-25)

- Bergamo: Loda 9, Dumancic 4, Valentin, Lanier 15, Moretto 4, Faucette Johnson, Fersino (L), Enright 8, Prandi 2, Faraone, Marcon. All. Turino.

- Scandicci: Pietrini 9, Popovic 8, Stysiak 15, Vasileva 7, Lubian 6, Malinov 3, Merlo (L), Bosetti 2, Samadan 2. Non entrate: Carocci (L), Drewniok, Camera, Courtney, Cecconello. All. Barbolini.

