Serie A1: Monza è l'ultima semifinalista, Chieri sconfitta 3-1

FEMMINILE

La Saugella se la vedrà con l'Igor Gorgonzola Novara per un posto in finale scudetto

La Saugella Monza è la quarta e ultima semifinalista dei playoff scudetto di Serie A1. Nella decisiva gara 3 dei quarti di finale, le brianzole superano per 3-1 (25-19, 25-22, 18-25, 25-15) la Reale Mutua Fenera Chieri e raggiungono Imoco Volley Conegliano, Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci, le altre tre contendenti allo scudetto. Le rosablù, che per la seconda volta nella propria storia entrano fra le prime quattro squadre d'Italia, troveranno ora sulla propria strada le azzurre di Stefano Lavarini. Vero Volley Monza

Chieri, dopo l'impresa di gara 2 (quando aveva rimontato dal 2-6 nel tie-break), approccia bene anche il duello dell'Arena di Monza, ma nei primi due set subisce la pressione costante delle padrone di casa (6 ace totali e percentuali d'attacco prossime al 50%). Alle bordate di Orthmann e ai muri di Danesi rispondono nel terzo Villani e Frantti, che riaprono la sfida con un perentorio 18-25. Nel quarto, però, la Saugella aumenta i giri del motore e dal 6-8 mette la freccia e non si ferma più. La tedesca è top scorer con 19 punti, la centrale azzurra è eletta MVP (anche due ace). Sull'altro lato del campo 14 per Frantti e Grobelna.

Saugella Monza-Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 (25-19, 25-22, 18-25, 25-15)

- Monza: Orthmann 19, Heyrman 8, Orro 4, Meijners 4, Danesi 14, Van Hecke 11, Parrocchiale (L), Begic 4, Obossa 1, Squarcini. Non entrate: Negretti (L), Davyskiba, Carraro. All. Parazzoli.

- Chieri: Mazzaro 8, Grobelna 14, Frantti 14, Alhassan 8, Mayer 2, Villani 10, De Bortoli (L), Marengo 1, Laak, Gibertini, Zambelli. Non entrate: Meijers, Bosio (L), Sturaro. All. Bregoli.