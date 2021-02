Serie A1: Busto Arsizio espugna Novara, Scandicci torna al 4º posto

VOLLEY FEMMINILE

Il resoconto dell'ultima giornata di regular season di campionato

Nona vittoria consecutiva in campionato ed espugnato il Pala Igor di Novara. Il 23º derby del Ticino è dolcissimo per la Unet e-work Busto Arsizio, che vendica la sconfitta dell’andata e batte con il risultato di 1-3 (23-25, 22-25, 25-19, 17-25) l’Igor Gorgonzola Novara. In un batter d’occhio le farfalle si portano sullo 0-2 grazie a Gray e Gennari (26 e 13 punti). Il 25-19 del terzo set segna la riscossa delle piemontesi, che però non si ripetono nel quarto parziale: Busto Arsizio comanda fino al 17-25 finale, conquistando meritatamente una vittoria da tre punti che tiene ancora aperta la corsa al 4º posto. Luca Pietro Santi

La Savino Del Bene Scandicci porta a casa la quinta partita consecutiva in campionato e stende la Delta Despar Trentino per 3-0 (25-15, 25-18, 25-15). Una gara controllata in ogni momento, con le ragazze di Barbolini che portano a casa tre punti importantissimi in chiave classifica. Le toscane tornano infatti al quarto posto, sfruttando la sconfitta della Reale Mutua Fenera Chieri nell'anticipo contro l'Imoco Volley Conegliano.

Igor Gorgonzola Novara-Unet e-work Busto Arsizio 1-3 (23-25, 22-25, 25-19, 17-25)

- Novara: Hancock 5, Bosetti 16, Chirichella 10, Smarzek 11, Herbots 14, Washington 15, Sansonna (L), Zanette 1, Populini 1, Daalderop 1, Battistoni. Non entrate: Tajè, Napodano (L), Bonifacio. All. Lavarini.

- Busto Arsizio: Gennari 13, Stevanovic 9, Poulter 4, Gray 26, Olivotto 8, Mingardi 19, Leonardi (L), Piccinini, Escamilla. Non entrate: Bulovic, Bonelli, Cucco (L), Herrera Blanco. All. Musso.

Savino Del Bene Scandicci-Delta Despar Trentino 3-0 (25-15, 25-18, 25-15)

- Scandicci: Pietrini 9, Popovic 11, Stysiak 14, Vasileva 8, Lubian 8, Malinov 6, Merlo (L), Drewniok 1, Bosetti, Camera. Non entrate: Courtney, Cecconello, Carocci (L), Samadan. All. Barbolini.

- Trento: D'Odorico 2, Furlan 4, Piani 6, Trevisan 10, Pizzolato 6, Cumino, Moro (L), Melli 5, Bisio 1, Ricci. Non entrate: Fondriest, Marcone (L). All. Bertini.

RISULTATI E CLASSIFICA

