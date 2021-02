Serie A1: 51ª vittoria di fila per Conegliano, Brescia retrocede

VOLLEY FEMMINILE

Primi verdetti di campionato: Perugia si salva e vola ai play-off, per Brescia retrocessione in Serie A2

L'Imoco Volley Conegliano chiude la regular season di Serie A1 femminile senza lasciare punti per strada. È qualcosa di straordinario quanto raggiunto dalle ragazze di Santarelli, che con la sudata vittoria per 1-3 (23-25, 25-22, 23-25, 29-31) sulla Reale Mutua Fenera Chieri conquistano il 24º successo su 24 partite di campionato, tutti da tre punti, raggiungendo quota 72 in una classifica dominata. Con l'ultima sconfitta risalente al 12 dicembre 2019, le venete sono alla 51ª vittoria di fila tra tutte le competizioni. Reale Mutua Fenera Chieri

La buona prestazione dei primi due set non basta: la Banca Valsabbina Millenium Brescia perde 3-1 (25-23, 20-25, 25-13, 25-22) contro la Saugella Monza e saluta matematicamente la Serie A1. Anche in caso di successo da tre punti, il quadro sarebbe stato comunque tra i più complicati in ottica salvezza a causa della brillante vittoria della Bartoccini Fortinfissi Perugia al Mandela Forum. Magliette nere che, infatti, tornano da Firenze con un successo per 1-3 (22-25, 16-25, 25-21, 19-25) su Il Bisonte e con la certezza di partecipare ai play-off scudetto. La maggior fame della squadra di Mazzanti si è vista fin dai primi scambi, e non si è placata neanche alla fine del terzo set quando la notizia della sconfitta delle bresciane a Monza ha fatto esplodere la gioia al cambio campo.

La Bosca S.Bernardo Cuneo torna al successo dopo quattro k.o consecutivi superando al tie-break (23-25, 25-19, 32-30, 16-25, 15-11) la VBC èpiù Casalmaggiore al termine di una maratona durata ben 132 minuti. In una partita con tanti alti e bassi da entrambe le parti, le gatte hanno avuto il merito di invertire la rotta dopo un quarto set perso in modo netto. MVP di serata Erblira Bici, autrice di ben 25 punti.

Reale Mutua Fenera Chieri-Imoco Volley Conegliano 1-3 (23-25, 25-22, 23-25, 29-31)

- Chieri: Mazzaro 11, Grobelna 14, Villani 17, Alhassan 7, Bosio 2, Frantti 9, De Bortoli (L), Laak, Gibertini, Zambelli, Mayer, Perinelli. Non entrate: Meijers, Fini (L). All. Bregoli.

- Conegliano: De Kruijf 6, Gicquel 23, Adams 11, Butigan 4, Gennari 2, Omoruyi 16, De Gennaro (L), Egonu 10, Sylla 1, Hill 1, Eckl 1, Caravello, Wolosz. Non entrate: Fahr (L). All. Santarelli.

Saugella Monza-Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-1 (25-23, 20-25, 25-13, 25-22)

- Monza: Begic 11, Heyrman 8, Orro 3, Meijners 3, Danesi 12, Van Hecke 10, Parrocchiale (L), Davyskiba 8, Obossa 7, Squarcini 4, Carraro 1, Negretti (L). Non entrate: Orthmann. All. Gaspari.

- Brescia: Veglia 6, Nicoletti 14, Jasper 18, Berti 8, Bechis 1, Cvetnic 1, Parlangeli (L), Angelina 9, Hippe 1, Bridi, Pericati (L). Non entrate: Biganzoli, Botezat. All. Micoli.

Il Bisonte Firenze-Bartoccini Fortinfissi Perugia 1-3 (22-25, 16-25, 25-21, 19-25)

- Firenze: Guerra 3, Ogoms 8, Nwakalor 8, Van Gestel 10, Alberti 15, Cambi 3, Panetoni (L), Enweonwu 12, Lazic 1, Lapini, Venturi (L), Hashimoto, Kone, Acciarri. All. Mencarelli.

- Perugia: Havelkova 16, Aelbrecht 8, Ortolani 27, Angeloni 8, Koolhaas 10, Di Iulio 3, Cecchetto (L), Carcaces 9, Rumori, Agrifoglio, Casillo, Scarabottini (L), Mlinar. All. Mazzanti.

Bosca S.Bernardo Cuneo-VBC èpiù Casalmaggiore 3-2 (23-25, 25-19, 32-30, 16-25, 15-11)

- Cuneo: Candi 17, Signorile, Ungureanu 17, Zakchaiou 14, Bici 25, Giovannini 17, Zannoni (L), Stijepic 1, Turco, Gay. Non entrate: Battistino, Fava. All. Pistola.

- Casalmaggiore: Kosareva 13, Melandri 12, Montibeller 26, Bajema 12, Stufi 5, Marinho 2, Sirressi (L), Vanzurova 12, Ciarrocchi 3, Maggipinto, Bonciani. All. Parisi.

RISULTATI E CLASSIFICA