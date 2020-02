Salta la panchina a Firenze: esonerato Caprara

VOLLEY FEMMINILE

Giovanni "Gianni" Caprara non è più l'allenatore de Il Bisonte Firenze. Ha ufficializzarlo è stata la società toscana, che attraverso un comunicato ha confermato la decisione di esonerare il tecnico 4 volte campione d'Italia. La squadra è stata momentaneamente affidata a Marcello Cervellin, in attesa di capire se la società deciderò di mettere sulla panchina bisontina un allenatore di maggiore esperienza.

Una stagione che era cominciata nel migliore dei modi, con 6 vittorie nelle prime 8 giornate e un sorprendente 3º posto in classifica alle spalle di Conegliano e Busto Arsizio. Poi il crollo verticale, dal 1º di dicembre in poi, con ben 7 sconfitte su 9 partite e l'ultima, contro la Reale Mutua Fenera Chieri, che ha scatenato la rabbia della dirigenza toscana che ha optato per un cambio in panchina. Il matrimonio tra Caprara e Il Bisonte finisce così, dopo tre stagioni in cui il tecnico italiano ha centrato per due volte la qualificazione ai playoff Scudetto sfiorando la semifinale nella scorsa stagione dopo un'incredibile serie finita solo al tie-break di gara 3 contro l'Igor Gorgonzola Novara.