Pincerato lascia Sassuolo: scatta il domino palleggiatori?

Volley Femminile

di

Giacomo Magnani

Quest’anno più delle scorse stagioni si nota una particolare vivacità nel mercato dei palleggiatori. Tanti i cambi in regia per le squadre di A1, soprattutto per quelle che gravitano nelle posizioni meno alte della classifica.

Brescia, questa sera in campo a Caserta contro la VolAlto 2.0 (match in diretta su sito e app di SportMediaset alle 20:30), ha cambiato il motore della squadra affidandosi a Marta Bechis, svincolatasi proprio dalla società di Nicola Turco. Grande rammarico, invece, per Valeria Caracuta, sacrificata per fare spazio alla palleggiatrice campione d’Italia con Conegliano: «Sono rimasta molto male per come è finita – ha dichiarato ai microfoni di VolleyNews. Avrei meritato più rispetto e trasparenza. Per il rapporto che avevo instaurato con Brescia mi aspettavo qualcosa di diverso». Per Caracuta ora si apre un nuovo capitolo della sua carriera in Polonia, al ŁKS Commercecon Łódź, un’esperienza che lei stessa voleva vivere da tempo.

Anche Giulia Pincerato cambia squadra. Ufficiale la rescissione contrattuale con Sassuolo, che asseconda la volontà della palleggiatrice di calcare palcoscenici più importanti della Serie A2. Uno di questi potrebbe essere il PalaRadi di Cremona. Il ritorno di Pincerato, già a Casalmaggiore la scorsa stagione, permetterebbe al Presidente Boselli Botturi di trovare un'alternativa a Letizia Camera, data per partentente in direzione Trento: «La sua cessione è una pista calda. Trento ce l’ha chiesta ed è disposta a prolungare il contratto di Letizia, ma attualmente non abbiamo il nome della sostituta, quindi non possiamo concludere».

Non solo Casalmaggiore per Pincerato, che è finita nel mirino della Bartoccini Fortinfissi Perugia che potrebbe liberare una deludente August Raskie, approdata in Italia a settembre 2019 dopo aver terminato il ciclo di studi all’Università dell’Oregon.

Dopo aver aumentato i carichi di lavoro nel corso delle vacanze, Marco Fenoglio prova a far svoltare definitivamente la stagione di Bergamo. Per farlo, nelle ultime settimane ha sperimentato un cambio in cabina di regia, panchinando Mirković in favore di Prandi. Voci di mercato vorrebbero la Zanetti interessata a Carlotta Cambi, che però l’anno scorso non si è lasciata nel migliore dei modi con la tifoseria rossoblù.