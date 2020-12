Perugia di nuovo in vetta, Monza vince il derby. Crolla Modena

VOLLEY MASCHILE

Si gioca con continuità nella 2ª giornata di ritorno del campionato di SuperLega maschile dopo i numerosi casi Covid-19 che hanno costretto la stagione a proseguire a singhiozzo. Torna in vetta alla classifica la Sir Safety Conad Perugia, che batte 3-0 (25-20, 25-19, 25-21) la Gas Sales Bluenergy Piacenza dell'ex-Bernardi e, con i tre punti conquistati, scavalca nuovamente la Cucine Lube Civitanova nel testa a testa di questo periodo di 2020/21. I Block Devils giocano un match concreto in fase di primo attacco e ordinato in fase break. Piacenza, senza l’opposto di ruolo per le assenze di Grozer e dell’ultimo arrivato Finger, ci prova soprattutto nel terzo set, ma paga le difficoltà nel mettere palla a terra. Sir Safety Conad Perugia

Ancora un tie-break, per la terza volta nelle ultime quattro sfide dirette tra Ravenna e Civitanova, e ancora una volta la spunta la Lube (25-21, 25-23, 21-25, 20-25, 8-15), lasciando alla Consar l’amaro in bocca. Serve Juantorena agli ospiti, privi di Simon (infortunato alla vigilia), per risalire la china di un match fattosi in salita: entrato sul 17-15 Consar nel secondo set, l’atleta azzurro si carica la squadra sulle spalle propiziando la rimonta e chiudendo con 19 punti (4 ace e un muro) e 70% in attacco, ben spalleggiato da Leal, che marchia la sua gara con 27 punti (2 ace, tre muri) e 67% in attacco. La Consar gioca due parziali fantastici, poi pian piano si accende la spia rossa della riserva alzando bandiera bianca al quinto set.

Il 18º derby lombardo se lo aggiudica la Vero Volley Monza: gli ospiti superano l’Allianz Milano al tie-break con i parziali di 20-25, 24-26, 25-13, 25-22, 11-15. Dopo più di due ore di gioco, all’Allianz Cloud i brianzoli trovano due punti preziosi per il proprio percorso in campionato, battendo una rivale diretta, che trova un nuovo stop dopo il successo dello scorso turno con la Top Volley Cisterna. Per Monza arriva la quarta vittoria di fila che lancia la squadra di Eccheli a quota 18, mentre un piccolo passo avanti lo fa anche Milano, che trova però la terza sconfitta nelle ultime quattro gare.

L'Itas Trentino riesce ad affermarsi al tie-break all'AGSM Forum dopo un incontro combattutissimo con la NBV Verona addirittura avanti per 2 set a 0 prima della remuntada degli ospiti (25-23, 26-24, 22-25, 20-25, 10-15). Trento ritrova Giannelli al palleggio, dall’altra parte ci sono l’ex per definizione, ovvero Kaziyski, e il giovanissimo talento danese Mads Jensen, che crea grosse difficoltà alla difesa ospite. Trento trova la sua riscossa partendo molto forte al servizio (4 ace nel terzo parziale) e trovando in Lucarelli e Abdel-Aziz i terminali più efficaci.

Una Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia pressoché perfetta brinda alla sua prima vittoria in 14 anni di massima serie nel tempio del PalaPanini di Modena. Basta un’ora e 15 minuti per domare una Leo Shoes in evidente difficoltà, con la formazione calabrese che trova nel fondamentale del servizio (7 ace) e nella correlazione muro-difesa le sue armi vincenti. Nella storia degli scontri diretti Vibo è sempre ritornata dall’Emilia con le pive nel sacco: questa volta la squadra di Baldovin ha fatto la voce grossa, conducendo sempre nel punteggio nei tre set chiusi a proprio favore (21-25, 16-25, 18-25).

La Kioene Padova, infine, mette a referto la terza vittoria bianconera negli scontri diretti con la Top Volley Cisterna in questa stagione. Raggiunti e superati i primi 100 punti in SuperLega per Mattia Bottolo, autore di 12 punti e secondo solo a Toncek Stern, MVP con a referto 22 sigilli in questo scontro diretto dalla grande importanza.

Sir Safety Conad Perugia-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-0 (25-20, 25-19, 25-21)

- Perugia: Travica 1, Plotnytskyi 10, Ricci 7, Atanasijevic 15, Leon Venero 9, Solé 10, Russo (L), Vernon-Evans 1, Zimmermann 1, Colaci (L), Piccinelli 0, Biglino 0. N.E.: Sossenheimer, Ter Horst. All. Heynen.

- Piacenza: Baranowicz 1, Antonov 7, Polo 8, Clevenot 12, Russell 5, Mousavi 2, Scanferla (L), Botto 3, Tondo 0, Fanuli 0. N.E.: Izzo, Candellaro. All. Bernardi.

Consar Ravenna-Cucine Lube Civitanova 2-3 (25-21, 25-23, 21-25, 20-25, 8-15)

- Ravenna: Redwitz 0, Recine 14, Grozdanov 7, Pinali 21, Loeppky 16, Mengozzi 10, Giuliani (L), Koppers 0, Batak 0, Kovacic (L), Arasomwan 0, Zonca 0, Pirazzoli 0. N.E.: Stefani. All. Bonitta.

- Civitanova: De Cecco 4, Kovar 5, Diamantini 6, Rychlicki 14, Leal 27, Anzani 6, Marchisio (L), Balaso (L), Hadrava 1, Larizza 2, Yant Herrera 0, Juantorena 19. N.E.: Falaschi. All. De Giorgi.

Allianz Milano-Vero Volley Monza 2-3 (20-25, 24-26, 25-13, 25-22, 11-15)

- Milano: Sbertoli 3, Basic 1, Kozamernik 9, Ishikawa 20, Maar 20, Piano 7, Staforini (L), Urnaut 0, Daldello 0, Weber 6, Pesaresi (L). N.E.:Mosca, Meschiari. All. Piazza.

- Monza: Orduna 3, Dzavoronok 15, Holt 6, Lagumdzija 33, Lanza 10, Galassi 5, Brunetti (L), Federici (L), Calligaro 0, Davyskiba 0, Beretta 2. N.E.: Falgari. All. Eccheli.

NBV Verona-Itas Trentino 2-3 (25-23, 26-24, 22-25, 20-25, 10-15)

- Verona: Spirito 1, Kaziyski 20, Aguenier 10, Jensen 16, Jaeschke 11, Caneschi 9, Donati (L), Bonami (L), Asparuhov 1, Peslac 0, Zanotti 1. N.E.: Magalini. All. Stoytchev.

- Trentino: Giannelli 3, Michieletto 10, Lisinac 11, Abdel-Aziz 23, Santos De Souza 23, Podrascanin 18, De Angelis (L), Sosa Sierra 0, Rossini (L), Cortesia 0. N.E.: Sperotto, Bonatesta, Argenta. All. Lorenzetti.

Leo Shoes Modena-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0-3 (21-25, 16-25, 18-25)

- Modena: Christenson 0, Lavia 4, Mazzone 4, Vettori 11, Petric 5, Stankovic 4, Iannelli (L), Karlitzek 2, Grebennikov (L), Porro 0, Estrada Mazorra 1. N.E.: Bossi, Rinaldi, Sanguinetti. All. Giani.

- Vibo Valentia: Saitta 1, Rossard 15, Chinenyeze 9, Drame Neto 10, Defalco 12, Cester 7, Sardanelli (L), Rizzo (L), Chakravorti 0. N.E. Almeida Cardoso, Dirlic, Corrado, Gargiulo, Fioretti. All. Baldovin.

Kioene Padova-Top Volley Cisterna 3-1 (25-18, 20-25, 25-16, 27-25)

- Padova: Shoji 4, Wlodarczyk 9, Vitelli 10, Stern 22, Bottolo 12, Volpato 8, Gottardo (L), Danani La Fuente (L), Casaro 0, Ferrato 0, Milan 0, Merlo 0. N.E.: Fusaro, Canella. All. Cuttini.

- Cisterna: Seganov 2, Tillie 7, Szwarc 12, Sabbi 19, Randazzo 8, Krick 9, Rondoni (L), Cavuto 5, Cavaccini (L), Sottile 0. N.E.: Rossato, Rossi. All. Kovac. ARBITRI: Simbari, Bassan.

RISULTATI E CLASSIFICA