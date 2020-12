Perugia cade in Champions: il derby italiano va a Civitanova

VOLLEY MASCHILE

Nella serata in cui si festeggia il primo compleanno del trionfo nel Mondiale per Club, la Cucine Lube Civitanova strappa un'altra importante vittoria, questa volta ai danni della Sir Sicoma Monini Perugia. Il derby italiano di CEV Champions League, valido per la bio-bolla di Tours, finisce 3-1 (25-22, 22-25, 25-20, 25-23) per gli uomini di De Giorgi. Civitanova, 365 giorni sul tetto del mondo Italy Photo Press

La Sir ha l’impatto migliore sulla gara, soprattutto con il muro, il fondamentale che le consente di conquistare un buon gap in avvio (11-14). La reazione dei biancorossi non si fa attendere, e porta la firma di Osmany Juantorena (4 punti, 50% di efficacia su 8 attacchi), che pareggia a quota 17 dando il via ad un testa a testa che si risolverà soltanto nel finale con Simon (5 punti). Suo l’attacco di prima intenzione che regala ai campioni del mondo il nuovo break sul 24-22, suo anche il successivo muro vincente sul connazionale Leon che chiude i conti sul 25-22.

Nel secondo set Heynen cambia il suo sestetto inserendo Ter Horst al posto di Atanasijevic. La mossa produce gli effetti sperati per la Sir, che si guadagna subito ben 5 lunghezze di vantaggio in avvio (8-13) trascinata dal neo entrato bomber olandese (8 punti, 62% in attacco e 3 muri). La Lube si riporta fino al -1 (15-16 con un errore di Solé), ma sbatte sempre contro il muro di Perugia (saranno 4 vincenti nel parziale) che chiude sul 22-25.

Nel terzo parziale è la Cucine Lube a partire col piede giusto, strappando subito 4 lunghezze di vantaggio con gli ace in serie di Juantorena (9-7), Anzani (11-8) e Rychlicki (13-9). Funziona tutto a meraviglia nella metà campo dei marchigiani, che allungano sul 19-15. Finisce 25-20, con l’opposto Rychlicki che registra 5 punti e un lussuoso 80% in attacco (71% di squadra per i cucinieri nel fondamentale).

Il quarto set è invece una battaglia di nervi e di muscoli, che scorre sul punto a punto fino all’epilogo finale: lo scrive in favore della Cucine Lube un super Yoandy Leal, che prima firma un incredibile contrattacco che vale il match point, e nell’azione successiva mette a terra anche il pallone del 25-23.

Cucine Luce Civitanova-Sir Sicoma Monini Perugia 3-1 (25-22, 22-25, 25-20, 25-23)

- Civitanova: Kovar, Marchisio n.e., Juantorena 13, Balaso (L), Leal 20, Rychlicki 13, Diamantini n.e., De Cecco, Anzani 8, Falaschi n.e., Hadrava, Yant. All. De Giorgi.

- Perugia: Piccinelli n.e., Ricci 4, Vernon-Evans 2, Travica 1, Ter Horst 14, Sossenheimer, Biglino n.e., Leon 20, Zimmerman, Solé 9, Colaci (L), Atanasijevic 2, Plotnytskyi 14. All. Heynen.