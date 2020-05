Perugia a ritmo di tango: al centro arriva l'argentino Solé

VOLLEYMERCATO

La Sir Safety Conad Perugia rinfoltisce il reparto dei centrali e, accanto ai confermati Russo e Ricci, comunica l’arrivo al PalaBarton del posto tre argentino Sebastián Solé. Il 28enne arriva in Umbria dopo sei stagioni in SuperLega italiana, quattro con la maglia di Trento e le ultime due con quella di Verona.

Uno scudetto, una Supercoppa italiana ed il premio di miglior centrale della Champions League 2016 con la maglia di Trento nella sua bacheca. Ora l’approdo a Pian di Massiano nel momento migliore della sua carriera da un punto di vista tecnico e mentale.

"Sono contentissimo, non ho avuto il minimo dubbio appena si è prospettata questa opportunità - ammette l'argentino. La trattativa è stata veloce, ho sempre avuto voglia di tornare a lottare per il campionato e quindi cercavo un'occasione come Perugia, una squadra che da tanti anni è al vertice. Perciò l’ho colta al volo, sono orgoglioso e spero di giocarmela nella miglior maniera possibile".