Nations League Volley, Italia sul velluto: 3-1 all'Olanda

04/06/2019

Sesta vittoria per la nazionale italiana femminile nella Nations League di volley: netto successo sull' Olanda 3-1 (25-13, 22-25, 25-19, 25-16). Le ragazze di Mazzanti hanno dominato il primo set, per poi calare nel secondo durante il quale sono state le olandesi a comandare il gioco. Al rientro in campo le azzurre si sono messe alle spalle le difficoltà e hanno imposto il proprio ritmo. Il quarto set ha confermato la superiorità della nazionale tricolore, capace di chiudere velocemente i conti.

Grazie a questo successo le azzurre hanno raggiunto quota sei vittorie e 18 punti, domani in programma la sfida contro il Giappone. Come formazione iniziale il tecnico italiano ha schierato Malinov in palleggio, opposto Sorokaite, schiacciatrici Sylla e Pietrini, centrali Chirichella e Fahr, libero De Gennaro. Nel primo set una scatenata Sorokaite ha permesso alle compagne di allungare, mentre l'Olanda ha sofferto tremendamente il servizio azzurro (14-11). L'opposto italiano, insieme a Miriam Sylla, ha continuato a imperversare e le avversarie sono scivolate sempre più indietro, arrendosi nettamente.



Nel secondo parziale il servizio e il muro della nazionale oranje ha creato non pochi problemi all'Italia che ha poi tentato una rimonta che non ha avuto successo. Passato il momento di difficoltà, la terza frazione ha visto di nuovo Chirichella e compagne prendere il comando del gioco fino ad imporsi agilmente. Il momento positivo delle azzurre è continuato nel quarto set chiuso 25-16.