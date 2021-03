Monza in Turchia per conquistare la CEV Cup: la finale in diretta streaming su SportMediaset.it

VOLLEY FEMMINILE

La finalissima sarà trasmessa in diretta streaming su sito e app di SportMediaset.it alle ore 18:00

È la sfida decisiva per la Saugella Monza, che in Turchia al Burhan Felek Spor Salonu si gioca contro il Galatasaray HDI Istanbul la finale di ritorno di CEV Cup 2021, la seconda competizione europea di pallavolo per importanza. È un appuntamento con la storia per le brianzole, che dopo aver dominato l'andata contro le ragazze di Güneyligil con un netto 3-0 vogliono quest'oggi bissare il successo e sollevare il secondo titolo continentale dopo la Challenge Cup del 2019. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su sito e app di SportMediaset.it alle ore 18:00, con telecronaca affidata a Giacomo Magnani.

In virtù del successo da tre punti dell'andata, alla squadra guidata da Marco Gaspari basta vincere due set per portarsi a casa il trofeo. Ma non sarà facile, considerati i rientri nel Galatasaray che potrà tornare a contare su Cayirgan, ma soprattutto sulla bocca di fuoco ucraina Olesia Rykhliuk, assente martedì scorso in quel di Monza.

Le parole di Marco Gaspari, coach della Saugella Monza, alla vigilia: "Sarà una gara nuova, completamente diversa contro un avversario che avrà probabilmente recuperato anche qualche assenza. L’obiettivo è quello di ripartire con le idee chiare, con voglia di aggredire l’avversario. Il risultato dell’andata ci garantisce un piccolo vantaggio, molto utile, ma sarà una finale nuova. Cosa vorrei rivedere della gara dell’andata? La fase break: 17 muri punto in una gara a tre set è stato davvero un bel risultato".