Monza, è fatta per Orro | Busto tra Poulter e Cambi

VOLLEYMERCATO

Monza batte il colpo: Alessia Orro sarà la nuova regista della Saugella a partire dalla prossima stagione. Contratto pluriennale per lei, che saluta a malincuore quella che per tre anni è stata come una famiglia, Busto Arsizio. Orro, palleggiatrice azzurra al centro del mercato Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram Alessia Orro, palleggiatrice sarda classe '98, sta senz'altro vivendo la sua miglior stagione in carriera. Tra le artefici dello splendido 2º posto al momento conquistato dalla Unet E-Work Busto Arsizio, ha attirato su di sé gli occhi di diverse squadre di A1 tra cui la Saugella Monza, ma non solo.





Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram Ultime gallery Vedi tutte

Con Monza pronta a costruire su Alessia le fondamenta per la squadra del futuro, Busto torna sul mercato. Due i nomi che circolano con insistenza nei corridoi del PalaYamamay: oltre a Jordyn Poulter (in foto), La Prealpina ha aggiunto anche quello di Carlotta Cambi.

La regista americana, già in ottica Nazionale, è alla seconda stagione in Serie A1 con la maglia di Chieri. Cambi invece potrebbe ritrovare in via Maderna il tecnico con cui nel 2017 ha vinto lo scudetto a Novara, ovvero Marco Fenoglio. Da scartare l'ipotesi che porta a Ofelia Malinov: troppo alte le richieste economiche della palleggiatrice di Scandicci.