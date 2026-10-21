Minacce di morte dopo un errore sul match-point: Manuel Coscione sporge denuncia

Nessuna intenzione di far passare in cavalleria quanto accaduto: Coscione ha immediatamente denunciato e reso pubblici i messaggi ricevuti, rendendo noto di aver già avviato le procedure legali necessarie: "Ho sempre dato e sempre darò il massimo in campo - ha spiegato il palleggiatore senza farsi condizionare dall'accaduto - Domenica purtroppo non sono riuscito a farlo sempre: ho commesso il mio secondo errore in battuta sul match-ball per noi al quinto set, ma ciò non autorizza nessuno ad attaccarmi sul personale, coinvolgendo la mia famiglia e minacciandomi con frasi che sono totalmente estranee a quello che è il concetto di sport".