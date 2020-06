Mauro Fabris rieletto presidente di Lega Pallavolo Serie A Femminile

ELEZIONI

di

GIACOMO MAGNANI

Per il volley rosa si apre un triennio nel segno della continuità: Mauro Fabris è infatti stato rieletto come presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Il politico vicentino si appresta così a guidare il massimo movimento al mondo di volley femminile per l'ottavo mandato consecutivo, essendo in carica dal 2006.

L'sssemblea del consorzio - presenti in videoconferenza 14 club di Serie A1 e 19 di A2 - ha espresso il proprio voto rieleggendo il presidente uscente con 20,143 voti (6 di A1 e 12 di A2), contro i 17,857 voti (8 voti di A1 e 7 di A2) ottenuti da Roberto Ghiretti, unico altro candidato.

Le parole del presidente rieletto, Mauro Fabris: “È una responsabilità che sento come il primo giorno e la sento ancora di più in un momento di straordinaria difficoltà come quello attuale. Adesso dobbiamo fare in modo che il livello raggiunto dal volley femminile non vada minato. Lavorerò fin da subito per preparare il rilancio della nostra Serie A”.