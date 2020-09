Le leonesse di Brescia tornano a ruggire con le nuove divise

VOLLEY FEMMINILE

Stesso modello, nuovo design confermando i classici colori del club. Ecco finalmente le nuove maglie della Banca Valsabbina Millenium Brescia 2020/21 firmate Erreà. Come di consueto, la prima divisa è a base nera, colore ripreso nel colletto e sulle maniche, con un'ampia zona petto gialla inserita in stile Matrix a far risaltare l’emblema della leonessa, simbolo del club bresciano. Stesso disegno sul retro dove troviamo un altro stilema classico della Millenium in formato ruggente, ovvero il graffio, che andrà a posizionarsi accanto al nome. Sotto il colletto ecco che campeggia l'hashtag #TorniamoARuggire, claim della stagione, dedicato alla città di Brescia e alla ripartenza di una delle zone più colpite dal Covid-19. Brescia, ecco il kit 2020/21

















"Lo scorso anno abbiamo inserito nelle nostre maglie la bandiera della pace, simbolo di armonia e alleanza, da noi accolto come principio d'inclusione su cui il nostro meraviglioso sport si fonda. Quest'anno campeggerà una frase che è da sprono per la nostra provincia. Brescia non molla e torna a ruggire come leonessa d'Italia", commenta Emanuele Catania, general manager delle bresciane.