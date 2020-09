Lanza ritrova il campo: ufficiale il trasferimento alla Vero Volley Monza

VOLLEY MASCHILE

di

GIACOMO MAGNANI

C'è sollievo nelle prime parole da giocatore rossoblù di Filippo Lanza. Per lo schiacciatore della Nazionale italiana si chiude un periodo complicato della propria carriera, cominciato con lo stop al campionato per la ben nota emergenza sanitaria e poi il fondo, toccato dopo la decisione della Conad Sir Safety Perugia di rinunciare al suo apporto costringendolo alla tribuna e, di conseguenza, alla rescissione contrattuale.

Ora Filippo Lanza è ufficialmente un nuovo giocatore della Vero Volley Monza per la stagione 2020/21. Il martello azzurro sarà a disposizione del tecnico Fabio Soli già nei prossimi giorni per gli allenamenti, ma potrà scendere in campo in gare ufficiali solo dopo la 3ª giornata di campionato, quindi per domenica 11 ottobre, quando all'Arena di Monza arriverà la corazzata Civitanova per il 4ª turno di andata della SuperLega Credem Banca.

"Ho grandissima voglia di tornare in campo dopo mesi e mesi di stop, complice il Covid-19, la ripartenza e le vicende ultime a Perugia", ha dichiarato lo schiacciatore della Vero Volley Monza, Filippo Lanza. "Monza mi ha dato una grande opportunità, quella di far parte di un gruppo giovane che ambisce ad ottenere vittorie e di far parte di una società che, anno dopo anno, è cresciuta ed ha dimostrato di essere competitiva nel campionato italiano, il più bello al mondo".