L'Italvolley è sul tetto d'Europa: Perugia fa sua la Cev Champions League

Dopo Conegliano, ecco Perugia. Anche la Cev Champions League maschile si tinge di tricolore, col successo per 3-2 della Sir Sicoma Monini sull'Aluron CMC Warta Zawierce: i polacchi rimontano due set di svantaggio, ma devono arrendersi a Ishikawa e compagni. Il primo set è subito foriero d'emozioni, perché gli umbri mantengono a lungo tre punti di vantaggio con gli ispirati Ben Tara e Plotnytskyi, ma vengono riacciuffati dai rivali sfruttando i tanti errori in battuta: il Warta arriva a un solo punto, ma Perugia riallunga e resiste agli attacchi di Russell: 25-22 nel primo set. Il parziale si ripete nel secondo, dove sono i polacchi a gestire il punteggio fino alla metà del gioco: qui arrivano il pareggio e il controsorpasso della Sir, che si porta così sul 2-0. La reazione dello Zawierce è però durissima nel terzo set, dove Ensing e compagni si scatenano: ampio vantaggio e 25-20 che riapre la sfida. Perugia sembra chiuderla nel quarto parziale, controllato ampiamente, poi si spegne sotto la spinta di Russell e compagni: il Warta, spinto dal pubblico, riesce ad acciuffare anche il pareggio nel computo dei set col 25-22. Si arriva così al tiebreak, dove succede di tutto. Il vantaggio iniziale è dei rivali, ma la Sir Sicoma Monini ha una tempra senza rivali. Ishikawa, Ben Tara, Plotnytskyi e compagni pareggiano e ribaltano la situazione, costruendosi un ampio vantaggio: la vittoria è di Perugia, che succede a Trento conquistando la Cev Champions League con un meritato 3-2 (25-22, 25-22, 20-25, 22-25, 15-10). Si conferma così l'egemonia della nostra pallavolo in Europa, col doppio successo di Conegliano e della Sir in Champions League. Soddisfazione per Lorenzetti e i suoi, che cancellano il flop in Superlega: seconda nella regular season, la formazione umbra era uscita in semifinale contro Macerata.